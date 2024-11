SOUKOU à Kolda : La ziarra annuelle célébrée les 8 et 9 janvier 2025…(Une source de spiritualité) Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2024 à 23:51 | | 0 commentaire(s)|

La ziarra annuelle du vénéré marabout feu Thierno Aly Diallo sera célébrée les 08 et 09 janvier 2025 à Saré Boydo (Soukou) sous la direction de l’actuel khalife Thierno Cellou Aly Diallo. C’est une occasion que les fidèles venus de divers horizons saisissent pour recueillir des prières. D’ailleurs, ce village fondé par l’érudit feu Thierno Aly Diallo est connu pour sa spiritualité et sa source de pardon. Il faut rappeler que c’est un des grands évènements religieux de la région où convergent de nombreux pèlerins venus du Sénégal, des deux Guinée (Conakry et Bissau), de la Gambie et de la diaspora. Dans cette lancée, l’actuel khalife compte d'abord sur les revenus de ses champs dans l’organisation de la ziarra. À cela, il faut ajouter l’aide de ses nombreux talibés d’ici et de la diaspora. Cependant, il faut rappeler que dans ce lieu saint sont enseignés le Coran et la Sunna, le pardon, la spiritualité, la sagesse entre autres. Vu l’importance de l’évènement, toute aide serait la bienvenue notamment dans la santé, l’eau, etc... ou en espèces pour un bon déroulement de la ziarra. Durant la ziarra, le Coran sera lu, des prières formulées pour la paix des fidèles, du pays, du gouvernement et du président de la République.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/SOUKOU-a-Kolda-La-ziarra...

