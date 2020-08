SPÉCIAL TAMKHARITE avec MOUSTAPHA CISS, étudiant diplômé qui vend du "thiéré"

Le jour, Moustapha Ciss est étudiant en Marketing - Communication et Publicité à IMAN (Institut de Management). Le soir il s'active dans la vente de couscous (THIERE), qu'il prépare lui-même avec l'aide des membres de sa famille.



Entrepreneur aguerri et vrai adepte du travail, TAPHA continue son activité après ses heures de cours. Il réussit, avec l'aide de sa famille, à faire pousser entreprise, nommée THIERE GUI. Celle-ci qui ne se limite plus à la vente de couscous. Elle propose aussi, plusieurs produits dérivés du mil (SANKHAL, THIAKRY, ARAW...)



Moustapha Ciss est né le 13/08/1994 à Ndiaye Boop, dans la région de Thiès, capitale du rail. Issu d'une famille sérère très modeste, il a vécu toute son enfance auprès de ses parents à Dakar, aux Parcelles Assainies (Unité 19).



Toutefois n'ayant pas toujours eu une vie rose, TAPHA a très tôt appris à se débrouiller. Ainsi, il alliait école et travail, en aidant ses parents pour la vente de couscous (THIERE); business que sa famille a instauré depuis des années et qui lui permet d'acquérir des connaissances dans le processus de transformation du mil en "THIERE".



Cependant, soucieux de réussir, Moustapha n'a pas délaissé ses études. Il a décroché son baccalauréat en 2014. Orienté à l'Institut Mariste d'Enseignement Supérieur (IMES), où il obtient une licence en sciences politiques et relations internationales, il suit actuellement une formation en marketing communication et publicité à IMAN (institut de management).



Du fait de son abnégation, Moustapha se fait un nom dans son quartier et gagne de la clientèle de jour en jour, ce qui développe cette entreprise familiale.



Cet entrepreneur hors pair est devenu aujourd'hui un vrai exemple à promouvoir. Pour lui, "la réussite ne dépend pas du nombre de diplômes, mais plutôt de ta capacité à croire en ses aptitudes pour se hisser au sommet".