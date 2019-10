SPS Genève 2019: la Direction de la Protection des végétaux en pleine préparation Le Sénégal participera à la 76e session du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). Cette rencontre prévue en Suisse à Genève, au mois de novembre prochain, est l'initiative de l’Organisation mondiale du commerce (OMS).

Un atelier de préparation de la participation du Sénégal à la 76e session du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l’Organisation mondiale du commerce(OMS), prévue en novembre à Genève (Suisse). Cette rencontre se tiendra à Dakar ce jeudi, à partir de 09 heures.



L’atelier est organisé par la Direction de la Protection des végétaux, en tant que Point national d’informations pour les mesures sanitaires et phytosanitaires, avec l’appui du programme SFI de la Banque mondiale.

