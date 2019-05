Sa convention avec l'Etat n'a jamais été approuvée par Décret : Canal+ dans un bouquet d'illégalité Le journal "Libération" révélait les clauses financières dérisoires de la convention, sur 10ans, signée à Dakar le 21 décembre 2011 entre Moustapha Guirassy, alors ministre de la Communication, et Frédéric Bérardi pour Canal+ Sénégal. Mais il y a bien pire. Selon la même source, d'après les textes, cette convention est tout simplement illégale et pour cause. La loi numéro 2000-7 abrogeant et remplaçant l'article 2 de la loi numéro 92-02 du 6 janvier 1992, portant création de la société nationale de radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS) exige que toute convention portant concession totale ou partielle soit approuvée par décret présidentiel. Ce qui n'a jamais été le cas pour la convention signée entre le ministre de la Communication et Canal+.

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mai 2019 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Pourtant cette loi est très clair : "Les droits de diffusion et de distribution, appartenant exclusivement à l'Etat, peuvent faire l'objet d'une concession totale ou partielle à un ou plusieurs concessionnaires de droit public ou privé par voie de convention et cahiers de charges précisant les obligations réciproques du concessionnaire et de l'Etat. Ces conventions sont approuvées par décret". Cette illégalité manifeste est connue de tous mais tout le monde préfère fermer les yeux sur cette entorse aux lois sénégalaises. Pour le bonheur de Vivendi...

Les clauses financières de cette convention, jamais approuvée donc, se passent de commentaire. A l'article 6 de ladite convention, intitulé "redevances et taxes", il est écrit : "Dans le cadre de l'application de ladite convention par les parties et sous réserve des dispositions su paragraphe 6.3, Canal+ Sénégal s'engage à verser à l'Etat du Sénégal, une redevance annuelle liée au montant du CA (Ndrl, chiffre d'affaires) abonnements".

De suite, on apprend que si ce chiffre d'affaires est de 5 milliards FCFA, Canal verse à l'Etat 15 millions de francs. S'il est entre 5 et 10 milliards de FCFA, Canal décaisse 20 millions. Le bal des miettes se poursuit : de 10 à 15 milliards FCFA : 25 millions de francs ; de 15 à 20 milliards FCFA : 30 millions de francs et au delà de 20 milliards FCFA, 35 millions de francs. En clair, même si Canal+ fait, par exemple, un chiffre d'affaires abonnements de 50 milliards FCFA, c'est toujours une redevance annuelle de 35 millions de francs qu'elle paiera à l'Etat du Sénégal.

Cette "redevance" est la seule obligation financière de Canal+ vis-à-vis de l'Etat qui s'engage, toujours dans la convention de mettre "en oeuvre un cadre réglementaire assurant la défense des intérêts des fournisseurs et éditeurs de chaînes de télévision payante présentes dans les bouquets que Canal+ Sénégal commercialise sur le territoire du Sénégal, contre le piratage de leurs programmes".

