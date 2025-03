Sa liberté provisoire toujours refusée : Les partisans l’ancien DG de Lonase dénoncent cette attitude de la justice

" Il n'a jamais voulu recruter les siens, arguant qu'il privilégie le mérite. Il a eu un bilan élogieux. Pourquoi l'emprisonner et laisser son successeur, alors qu'il y a des relents de règlement de comptes ? La seule personne qui lui voulait du mal, c'est le Premier ministre. Autre chose, pourquoi l'emprisonner et laisser Mouhamed Dieng, patron de 1xbet ? On emprisonne une présomption corrompue et on laisse le corrupteur.



Quelle forme de justice est-ce ? Depuis six mois, on emprisonne une personne qui a un dossier vide. Sa place n'est pas en prison '', a tonné la porte-parole, Marième Diongue. Rouge de colère, elle a informé qu'on a interdit à ses proches de le voir et d'organiser des manifestations de soutien.



'' Nous avons déposé à trois reprises des demandes de manifestation, qui ont été toutes interdites. C'est quoi cette situation ? Nous sommes dans quel pays ? Ce dernier est une personne correcte, digne et il se porte bien.



Guédiawaye pleure son fils. À cette heure, ses actions sociales manquent à cette couche défavorisée. Nous exigeons sa libération. Nous tendons la main à toute la communauté religieuse, pour qu'il soit libéré pendant ce mois de ramadan ''.