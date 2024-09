Sa série de démolition des maisons au quartier « Ari Koda » suscite la colère et le désarroi : Le Préfet freine Moussa Bocar Thiam Trois mois après une campagne de désencombrement, la mairie de Ourossogui, dirigée par Me Moussa Bocar Thiam, a entamé la démolition de plusieurs constructions dans le quartier « Ari Koda » dans le cadre d'un projet de « restructuration » visant à freiner l'auto-construction et l'habitat irrégulier. L'opération, qui a détruit une cinquantaine de bâtiments, a provoqué un choc chez les propriétaires, dont certains, comme Salamata, dénoncent l'absence de préavis.

Des habitants comme Yéroyel, installé depuis 2006, déplorent la perte de leurs maisons, désormais réduites à des ruines. Cette démolition, en pleine saison des pluies, suscite des tensions, notamment au sein du conseil municipal. Me Saly Mamadou Thiam, deuxième adjoint au maire, critique la décision, affirmant que le conseil n’a pas été consulté et exigeant plus de transparence sur le projet de lotissement en cours.



Les autorités municipales, de leur côté, justifient l'opération en invoquant des violations des règles d'urbanisme, soulignant que des constructions illégales empiètent sur les voies publiques.



Malgré les critiques, elles insistent sur le fait qu'aucune maison habitée n’a été démolie et que des délais ont été accordés aux ménages concernés. Le projet de lotissement, en réponse à la croissance urbaine, est déjà en cours avec l'installation de bornes sur le terrain disponible.



Ces opérations de démolition de constructions agitées par le maire d’Ourossogui, dans le but d’une «restructuration», pour « freiner le problème de l’auto-construction et de l’habitat irrégulier », qui ont déjà conduit à la destruction d’une cinquantaine de bâtisses, n’ont pas été poursuivies , jeudi 19 septembre 2024, conformément au calendrier d’exécution annoncé par la mairie.



Pour cause, la préfet du département de Matam, Mme Tening Faye vient de produire un arrêté portant sur la suspension des opérations de démolition.



Dans un document mis à disposition, la cheffe de ‘exécutif départemental, arrête que : « Pour des raisons de sécurité, il est procédé à la suspension des opérations de démolition en cours au quartier moderne 4 [Ari Koda], sis dans la commune de Ourossogui ».



Avant de charger, « le maire de la commune de Ourossogui et le commandant de la brigade de gendarmerie de Ourossogui, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué et publié partout ou besoin sera ».



