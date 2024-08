Sabodala/SGO : la direction et les grévistes fument le calumet de la paix ! Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2024 à 00:55 | | 0 commentaire(s)|

C’est la paix des braves ! Est-on tenté de dire. En effet, la direction et les grévistes qui ont eu de longues négociations ce soir ont abouti à la signature du Procès-verbal de conciliation. Les grévistes ont décidé de la suspension du mot d'ordre de grève ce 5 août à 20h. Ainsi, les travailleurs ont effectivement repris le travail et tout est rentré dans l'ordre. Pour discuter du fond du dossier une autre rencontre est prévue le jeudi 8 Août 2024.

