Sabotage au Rectorat de l’Ugb : ABC condamne et fait la leçon aux étudiants

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Avril 2019

Le Médiateur de la République Alioune Badara Cissé (ABC) a condamné hier le déversement d’eaux usées au niveau du bureau du Recteur de l’Université Gatson Berger. Interpellé en marge d’une rencontre, renseigne L’Observateur, ABC a laissé entendre qu'aucun acte ne peut justifier ce vandalisme perpétré par les étudiants de l’Université de Saint-Louis.



«Personne, encore moins ceux-là qui vont gérer le Sénégal de demain et demain, c’est sous peu, on ne peut perpétrer des actes de cette nature de sabotage et de vandalisme contre les biens publics », dénonce le médiateur. Et d’ajouter : «J’aime bien les étudiants, j’en suis encore un, mais rien ne peut expliquer les actes perpétrés sur le campus et dans le bureau du Recteur. Un bureau que vous occuperez demain et dont l’odeur pestilentielle continuera de vous habiter ».

