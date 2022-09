Sabotage de Fallou Guèye: La Direction des Domaines exige la sécurisation du site, jusqu'à expulsion du promoteur Le chef du bureau du Cadastre de Ngor Almadies procède présentement au bornage du lotissement dit recasement 2, suite à l'arrêté ministériel portant autorisation de lotir, renseigne un communiqué de la Direction des Domaines et du Cadastre, parvenu à Leral.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Septembre 2022 à 19:35 | | 0 commentaire(s)|

Lequel poursuit: " Toutefois, il m'est revenu que des actes de sabotage ont été perpétrés sur cette opération, certainement par le promoteur, en l'occurrence l'administrateur de Holding Guèye SA ".



Le document de la Direction fait savoir que le site accueille, " pour partie des sinistrés de Tobago recasés conformément aux instructions de l'Autorité " et annonce que le titre foncier en cause (TF 4407/DG) est la propriété exclusive de l'Etat du Sénégal.



La Direction donne mandat au Directeur de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DSCOS), à surveiller et sécuriser les travaux effectués par le bureau du Cadastre et si nécessaire, de procéder à l'expulsion du promoteur.







Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook