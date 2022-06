Sabotage des installations de Senelec/ Pape Mademba Bitèye: « Senelec se constituera en partie civile pour préserver... »

Pape Mademba Bitèye, invité de l’émission ‘’Grand Jury’’ de la Rfm informe que la Senelec va se constituer partie civile dans le cadre du procès. «La Senelec reste très attentive à tout ce qui concerne la sûreté de ces installations.



Et aujourd’hui, nous avons le soutien de l’Etat à travers ses services compétents qui veillent à la sécurisation du pays. Le moment venu, Senelec en rapport avec ses conseils se constituera en partie civile pour continuer à préserver la continuité du service public», a dit le responsable politique de l’Alliance pour la république à Kaolack.



Pape Mademba Bitèye indique également que le Sénégal a frôlé une catastrophe avec la tentative d’attentat de la centrale électrique du Cap de biche. «Un arrêt de la centrale électrique du Cap de biche, c’est la reprise des délestages. Détruire cette infrastructure serait une catastrophe pour le pays.



Mais nous avons un Etat qui veille sur la sécurité. Chaque fois qu’une infrastructure d’utilité publique est détruite, elle ne l’est pas pour l’État ni pour la société gestionnaire, mais pour le bénéficiaire», a déclaré M. Bitèye.



39,1 milliards de F Cfa de bénéfice, réalisés en 2021



La Société nationale d’électricité (Senelec) a enregistré un bénéfice de 39,1 milliards F Cfa en 2021 contre 38 milliards en 2020. «Nous avons les résultats qui ont été certifiés par les commissaires au compte. Et en 2021, nous sommes à 39,1 milliards FCFA de bénéfices. Et je salue le travail exceptionnel du personnel pour sa mobilisation qui a abouti au maintien de ce résultat», se réjouit-il.



En 2019, rappelle-t-il, quand j’arrivais, les bénéfices n’étaient que de 17,9 milliards F Cfa. «Malgré la pandémie et le contexte national difficile, le personnel de Senelec a toujours relevé de défis conformément au contrat de performance signé avec l’État du Sénégal et également à ce que nous nous sommes pris comme engagement», a dit le directeur général.