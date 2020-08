Saccage des locaux du journal Les Echos: Le Synpics condamne l'acte et demande l'arrestation des responsables Le Bureau exécutif national du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal s’indigne du saccage du siège du journal Les Echos. Le Ben du Synpics invite le gouvernement sénégalais à faire arrêter et juger les responsables de cette attaque.

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Août 2020 à 11:15

« Ce lundi 03 août 2020, la presse sénégalaise a fait l'objet d'une attaque violente avec le saccage du siège du journal «Les Échos» par des éléments se réclamant du mouvement Moustarchidine Wal Moustarchidate de Serigne Moustapha Sy. Au total, on dénombre sept ordinateurs Machintosh et un poste téléviseur de la rédaction cassés et les bureaux mis hors d’usage.



Le BEN du Synpics a pu entrer en contact avec le Directeur de Publication du Journal Cheikh Omar Ndao qui dit garder sa sérénité malgré cette situation horrible et les pertes énormes qu’il vient de subir. Le BEN marque toute son indignation et condamne sans réserve cet acte inqualifiable, qui dans une République ne saurait rester impunie.



Dans un communiqué signé par les jeunes du PUR, il est clairement indiqué de l'objet de cette attaque qui heureusement n’a pas fait mort d'hommes était d'intimider ou de museler la presse sénégalaise. Le Synpics qui s’est toujours attaché aux principes de la liberté d’expression condamne avec vigueur ces actes barbares, abjects et d’une autre époque.



Si cette attaque avait pour but d’intimider les femmes et hommes de médias, c’est peine perdue. Les journalistes qui ont fait face à des situations beaucoup plus graves continueront à exercer leur travail d’informer.



Toutefois, le BEN du Synpics invite le gouvernement sénégalais à faire arrêter et juger les responsables de ces actes et les éventuels commanditaires de cette attaque de la rédaction du journal Les Échos. Par cet acte, ces personnes viennent de donner un sacré coup à notre démocratie et à notre liberté d’expression .



Par le Bureau Exécutif National

M. Maguette Ndong

Secrétaire général adjoint et porte-parole "





