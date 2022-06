Saccage des stations d'essence: plus d'1 milliard perdu, les gérants vont porter plainte contre... Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juin 2022 à 07:46 | | 7 commentaire(s)| L'Association des gérants de stations-service ont fait face à la presse pour dénoncer les saccages de leurs biens à chaque manifestation. En mars 2021, ils ont perdu plus d'1 milliard 100 millions F CFA et plus de 454 personnes ont perdu leur travail, malgré le faire-part aux ministres du Pétrole, des Energies et du Commerce. Cependant, aucun gérant de station service n'a été remboursé jusque là.

Ils exigent la cessation des pillages des stations et appellent les autorités à prendre des décisions fermes pour arrêter ces malfaiteurs. Ils interpellent aussi les chefs religieux pour sensibiliser les populations car ces stations sont le fruit de leur travail. Ils comptent porter plainte auprès du Procureur, a fait savoir le Secrétaire général de l'Association, Ibrahima Fall.



