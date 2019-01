Saccage du QG de Sonko : une amazone du ministre de la Santé cueillie à son domicile puis…

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Janvier 2019 à 08:44 | | 9 commentaire(s)|

A.T. une des amazones du maire de Yoff et actuel ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, citée dans l’affaire du saccage de la permanence de Ousmane Sonko a été cueillie ce matin chez elle par la brigade Faidherbe. Après avoir répondu à l’interrogatoire des enquêteurs, elle est rentrée chez elle libre en attendant la suite de l’enquête.



Contactée par SeneNews, À.T. refuse catégoriquement de se prononcer sur cette affaire. Néanmoins sa sœur affirme que « À.T. faisait certes partie des militants de Abdoulaye Diouf Sarr qui avaient hué Ousmane Sonko mais elle est loin d’être mêlée à cette affaire de saccage du quartier général de Ousmane Sonko« .



Pour rappel, le candidat à la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko était à Yoff mercredi dernier pour l’inauguration de son siège. Mais le leader de Pastef a été hué par des jeunes partisans de Abdoulaye Diouf Sarr, qui est aussi l’actuel ministre de la Santé. Ousmane Sonko n’aura finalement pas fait 10 min sur les lieux de l’inauguration.

















Senenews

