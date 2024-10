Saccage du siège de Taxawu Sénégal : Amadou Ba condamne et exprime sa solidarité à Khalifa Sall Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2024 à 20:00 | | 0 commentaire(s)|

Lors dune déclaration de presse ce lundi, le leader de la coalition Jamm Ak Njariñ, Amadou Ba, a condamné fermement les violences notées dans la campagne électorale, avant d'exprimer sa solidarité envers le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, dont le siège a été saccagé et incendié. "Au nom de la coalition Jamm Ak Njariñ, je tiens à exprimer avec force notre condamnation des violences qui ont éclaté dès le premier jour de cette campagne électorale. L’attaque criminelle perpétrée contre le siège de Khalifa Sall est un acte intolérable qui menace les fondements mêmes de notre démocratie et notre cohésion nationale", a déclaré Amadou Ba en préambule. L'ancien Premier ministre s'est aussi prononcé sur les propos d'Abass Fall qui appelle ses militants à se tenir debout pour riposter aux attaques. Et c'est pour prôner une campagne paisible tout en invitant les leaders politiques à privilégier le dialogue. "Nous déplorons également les appels à la violence émis par certains leaders politiques, dont la responsabilité est de favoriser le dialogue et de garantir un climat de paix. Ces comportements irresponsables mettent en péril la sécurité de nos citoyens et fragilisent notre démocratie. En tant que président de Jamm Ak Njariñ, j’appelle chaque acteur politique à rejeter fermement la violence et à promouvoir un débat serein et respectueux. En tant que leaders, nous avons le devoir de protéger la stabilité et l’unité de notre nation pour que chaque voix puisse s’exprimer librement", a prêché Amadou Ba.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76589-saccage-du-sig...

