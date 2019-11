Sacré-Cœur : une femme et sa fille blessées après avoir été heurtées par un motard de la gendarmerie

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2019 à 09:52

Une mère de famille et sa fille ont été violemment heurtées par un motard de la Gendarmerie. Un choc s’est produit tout à l’heure vers 19h45 sur les deux voies Sacré-Cœur non loin de la “Boulangerie jaune”. Les victimes ont eu des fractures selon Moustapha Ndiaye, un des témoins oculaires de l’accident. « C’est une femme qui tenait sa fille pour traverser. Elles ont contourné un taxi mais elles ont été heurtées par la moto, près du trottoir, révèle-t-il, au micro d’Iradio. La moto s’est retrouvée au sol près de cinquante mètres après le choc. Quand on s’est rapproché, on a constaté que les deux victimes ont eu des fractures au pied et des égratignures. Les Sapeurs-pompiers ont quelque peu tardé à se présenter, mais elles ont finalement pu être évacuées à l’hôpital Principal de Dakar. »



