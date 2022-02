Sacre des Lions: Un tailleur euphorique déféré au parquet pour avoir blessé son voisin

On continue de dénombrer les victimes de l’euphorie née de la victoire des Lions à la Coupe d’Afrique des nations (Can) de football. Tailleur de profession, Y. Lo qui jubilait lors du sacre des «Lions» a foncé avec son scooter sur son voisin Valentin, renseigne L'As.



Ce dernier, pour éviter d’être fauché par la moto, s’est agrippé au guidon. Mais au lieu de s’excuser, Y. Lo entre en colère et abreuve d’injures sa victime. Il s’est ensuivi une bagarre avant que les passants ne s’interposent.



Quelque temps après, Y. Lo revient à la charge. Un tesson de bouteille à la main, il donne de violents coups à Valentin dont un à la tête, un autre au front sans épargner son visage et ses bras.



Valentin est conduit dans une structure sanitaire. Interpellé, Y. Lo a reconnu les faits avant de solliciter la clémence des limiers. Ce qui va motiver son maintien de garde à vue puis son déferrement au parquet pour coups et blessures volontaires.