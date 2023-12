Sacrifice pour la présidentielle 2024 : M. Amar Thioune surseoit à sa candidature et rejoint la coalition Karim 2024 C’est un autre candidat déclaré qui renonce à la course vers le palais présidentiel sénégalais : M. Amar Thioune a décidé de surseoir à sa candidature et a rejoint la coalition Karim 2024. Extrait de son discours parlant de l’alliance pour le Sénéga, où il explique les raisons de son option pour Karim Wade

Il porte des solutions nouvelles et c’est pour cela que les Sénégalais se reconnaissent en lui et qu’il est attendu avec impatience, par la majorité des Sénégalaises et Sénégalais.



Karim correspond au profil dont à besoin notre pays.



Le Président Macky Sall a désigné son héritier, qui va poursuivre la politique désastreuse mise en oeuvre pendant ses deux quinquennats. Cela veut tout dire ; Macky Sall à travers son candidat qu’il a choisi personnellement, chemine vers un troisième mandat, afin de continuer la politique de l’échec.



Dans cette situation, je mesure ma responsabilité politique renforcée par l’espoir des milliers de citoyens, Sénégalaises et Sénégalais, qui m’ont parrainé à travers tout le Sénégal



Deux voies s’offraient à moi.



Soit maintenir ma candidature qui remplit toutes les conditions mais qui raisonnablement, n’aurait pas pu aboutir toute seule, du fait de l’aveuglement, le culte de la fatalité, le clientélisme dans lequel se sont installés bon nombre de Sénégalais, alimentés par des habitudes politiques irresponsables.



Soit m’inscrire dans la recherche de solutions nouvelles, efficaces, avant-gardistes et utiles, afin de réaliser le rêve de beaucoup de familles sénégalaises qui sont désorientées.



Parce que le risque est immense, j’ai accepté l’offre d’alliance que m’a proposé Karim Meissa Wade. Voilà le parti que j’ai pris. Cette alliance est aussi une confiance et une entente d’homme à homme, au sein d’une coalition qui dépasse nos personnes.



Nous avons des approches différentes, des expériences politiques différentes, des enracinements différents, mais nous avons le même objectif ; permettre au Sénégal de repartir de l’avant, en rassemblant des Sénégalaises et des Sénégalais, qui ont des parcours personnels différents.



Avec Karim 2024 nous allons faire gagner le Sénégal et réussir pour les Sénégalaises et les Sénégalais.



C’est la candidature la mieux placée pour battre l’immobilism , la régression de notre démocratie. La candidature qui offre la possibilité de créer une nouvelle force cohérente.



Rien n’est gagné d’avance et c’est pour cela que je redis autant qu’à lui qu’à moi, que la situation est grave et qu’elle nécessite un changement d’urgence.



Les générations sénégalaise futures se voient lestées d’un fardeau financier, le chômage des jeunes mine notre nation, détruit les espoirs des familles et notre jeunesse n’a d’autre alternative que de vouloir partir. Cela ne peut pas continuer !



Au-delà des problèmes économiques et sociaux, nous constatons que le contexte de la sous-région met notre pays en alerte constante et en insécurité.



Unissons nos forces pour y parvenir et je lance cet appel en direction de tous les patriotes, filles et fils du Sénégal, partenaires fidèles et sincères du Sénégal.

Pour relever tous ces défis, avec Karim 2024, bâtissons ensemble un Sénégal audacieux, entreprenant, juste et solidaire;



Un Sénégal de sécurité et de progrès pour chacun;

Un Sénégal ancré dans ce que ses traditions ont de meilleur;

Un Sénégal ouvert sur l’Afrique et ouvert sur le monde;

Un Sénégal qui s’attaque aux inégalités de naissance et qui protège les plus démunis;

Un Sénégal qui dépasse les clivages hérités du passé et les tensions qui se déploient aujourd’hui, afin de développer des solutions qui conduisent à un développement durable, fondé sur l’éthique, la transparence et la moralisation de la vie politique.



Soyons fiers d’être Sénégalais, grâce à notre héritage démocratique, culturel, cultuel, traditionnel authentique et ouvert sur le monde. C’est l’occasion pour moi, de rendre un hommage appuyé et solennel au Président Maitre Abdoulaye Wade, le visionnaire, qui continue à être un artisan infatigable de la défense de la démocratie et des libertés dans notre pays et de la cohésion nationale. Prenons graine !



Avec Karim 2024, soyons offensifs dans le contexte actuel de morosité internationale, entreprenants, innovants, persévérants, afin de permettre à chaque Sénégalaise et à chaque Sénégalais, de réussir, quel que soit leur milieu d’origine.



Faisons de la solidarité entre les Sénégalais, le socle de notre vivre ensemble car la réussite de quelques-uns ne peut être le projet de tout un pays.



Ces engagements seront portés avec gravité, devant un parlement indépendant qui, en respect de la séparation des pouvoirs, exercera pleinement sa fonction législative.



Avec Karim 2024, construisons un Sénégal fort, conquérant et résolument inscrit dans une trajectoire de développement et de progrès.



C’est pour cela que j’invite toutes les forces vives de la nation, au Sénégal et dans la diaspora, à venir partager cet engagement.



Ensemble, avec Karim 2024, transformons notre pays !











Amar Thioune

Mouvement Authentique National Africain (MANA)



