Sada Thioub buteur contre l’OM (Nîmes 3-1 Marseille)

Déjà buteur le week-end dernier contre Angers (4-3), Sada Thioub a remis ça contre l’OM. Thioub a profité d’un mauvais dégagement de Sakai à la suite d’une belle remontée de balle de Bouanga pour redonner l’avantage aux Crocos.



«C’était un match très important, on n’avait rien à perdre, on a tout donné. On joue sur nos qualités, on sait que Marseille est plus fort que nous, mais nous avons tout donné», commenté Thioub à la fin du match.



« Sada Thioub @cans92i, belle révélation de ces deux premières journées. Deux buts, une passe décisive, de la puissance, de la générosité et du réalisme. Il incarne bien le début de saison de @nimesolympique #NOOM », lit-on sur la page twitter du club.











L’Equipe