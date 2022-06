Sadikh Niasse, Sg Raddho : "C'est faux, le Sénégal a toujours refusé l'agenda des homosexuels"

Dimanche 26 Juin 2022

Le Secrétaire général de la Raddho, Sadikh Niasse, est formel. "Je démens ceux qui disaient que l'agenda des homosexuels a commencé en 2006 avec la mise en place du mécanisme de l'Examen Périodique Universel (EPU), qui est un examen sur la situation des droits humains dans les pays. Et dans tous les pays comme le Sénégal qui passe devant l'EPU, l'Arabie Saoudite, l'Iran qui sont pourtant des Etats islamiques qui se sont appropriés ce mécanisme et qui acceptent de se soumettre à cet examen. Je ne vois en quoi l'EPU est un agenda pour les homosexuels. Au contraire, lors du passage du Sénégal en 2018 devant l'EPU, on a refusé la dépénalisation de l'homosexualité, en ce qui concernait les recommandations. Le Sénégal n'est pas obligé d'accepter toutes les recommandations formulées à l'Examen Périodique Universel", a-t-il dit en marge de l'atelier de deux jours sur le renforcement de capacités sur le rôle des médias dans le suivi et la mise en œuvre des recommandations de l’Examen Périodique Universel (EPU).