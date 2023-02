Sadio Mané : «Je me sens très bien maintenant… » Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Février 2023 à 14:55 | | 0 commentaire(s)|

Blessé à la veille de la Coupe du monde 2022, Sadio Mané est revenu sur ses moments difficiles. C’était à l’occasion de la visite du ministre des Sports, Yankhoba Diatara, à Munich, jeudi. « Oui. Je dirais oui parce ça n’a pas été facile, ça a été long. Le plus important c’est que je me sens […] Blessé à la veille de la Coupe du monde 2022, Sadio Mané est revenu sur ses moments difficiles. C’était à l’occasion de la visite du ministre des Sports, Yankhoba Diatara, à Munich, jeudi. « Oui. Je dirais oui parce ça n’a pas été facile, ça a été long. Le plus important c’est que je me sens très bien maintenant. Ça n’a pas été facile comme je l’ai dit mais ça fait partie de notre métier. On essaie de faire avec ». « Oui je pense que c’était le cas. Quand je me suis blessé sur la pelouse et que j’étais assis en bas, je me suis dit waouh, je savais que c’était quelque chose de sérieux. Mais bon je l’ai vécu dignement parce que c’était la volonté divine. On n’y peut rien surtout à la veille d’une coupe du monde mais comme je l’ai dit ce sont des moments qui arrivent dans la vie d’un footballeur ou d’un sportif de haut niveau. J’ai essayé d’être le plus positif pour pouvoir récupérer et revenir le plus vite possible. Ça a été le cas. Même si ça a été dur, il y avait la famille, les amis, la Fédération, tout le monde était derrière moi. Ça a facilité la tâche pour moi. » Equipe nationale « Oui j’espère bien parce que là je vais reprendre dans une semaine donc je dirais oui parce que si je suis devenu un footballeur c’est grâce à l’équipe nationale. Parce que quand j’étais jeune, je ne regardais même pas les championnats. Je regardais plutôt l’équipe nationale. C’est ce qui m’a vraiment poussé à devenir footballeur. L’équipe nationale est toujours la priorité pour moi. »



Source : https://lesoleil.sn/sadio-mane-je-me-sens-tres-bie...

