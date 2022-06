Sadio Mané: ‘’Je vais quitter Liverpool, parce que...’’

C’est maintenant clair : Sadio Mané va jouer la saison prochaine sous de nouvelles couleurs. Il a pris sa décision pour son avenir avec Liverpool, et il l’a fait savoir ce vendredi en conférence de presse. Le n°10 des Reds a annoncé son départ du club anglais.



"Je vais quitter Liverpool, parce que les Sénégalais veulent que je quitte", a fait savoir l’attaquant des "Lions". "Je vous donne rendez-vous dans quelques temps, pour plus de détails sur ma décision", ajoute-t-il.



L’ancien joueur du Fc Metz n’a pas donné le nom de son futur club. Mais il est évident que c’est le Bayern Munich qui est le plus avancé dans son dossier.

