Sadio Mané dans le top 10 des joueurs les plus chers de la planète L’observatoire du CIES a dévoilé son classement des joueurs avec la valeur marchande la plus haute du moment. Le Sénégalais Sadio Mané y figure même si c’est le Français Kylian Mbappé qui occupe la tête.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juin 2020 à 14:49 | | 0 commentaire(s)|

Combien coûterait Kylian Mbappé à l’heure actuelle ? C’est la question qu’on se pose probablement à Madrid, mais il est toujours difficile d’évaluer les valeurs exactes des joueurs, puisqu’elles dépendent de nombreux paramètres. Parmi eux, les prestations du joueur forcément, son âge, son palmarès et la date d’expiration de son contrat.



Dans sa lettre hebdomadaire, l’observatoire du CIES (Centre International d’Etude du Sport), dévoile son top 100 des joueurs les plus chers de la planète.



Mbappé pointe en tête



Sans surprise, c’est donc la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé qui arrive en tête. Sa valeur est estimée à 259,2 millions d’euros (environ 169 milliards FCFA) par le CIES. Il a une avance considérable sur son dauphin, qui n’est autre que Raheem Sterling, l’attaquant de Manchester City. Le joueur des Three Lions vaut actuellement 194,7 millions d’euros selon l’étude publiée. Enfin, c’est un compatriote du Citizen qui complète le podium, puisque Jadon Sancho coûterait aujourd’hui 179,1 millions d’euros.



Mané 7e derrière Salah



Et les jeunes Anglais ont la cote, puisque sur les cinq premiers, quatre viennent d’outre-Manche ! Trent Alexander-Arnold, le redoutable latéral de Liverpool, est ainsi quatrième (171,1 M€), alors que Marcus Rashford est cinquième (152,3 M€). Une domination britannique qui se traduit également au niveau des championnats, puisque derrière le Red Devil, on retrouve encore des joueurs de Premier League, à savoir Mohammed Salah (144,9 M€, environ 94 milliards FCFA) et Sadio Mané (139,2 M€, environ 91 315 200 000 FCFA), les deux stars de Liverpool. Le Barcelonais Antoine Griezmann, huitième, est le premier joueur de Liga représenté dans la liste, avec une valeur de 136,4 millions d’euros. Il est aussi le joueur le plus âgé du top 10 du haut de ses 29 ans.



Alphonso Davies (Bayern Munich, 133,5 M€) et Harry Kane (Tottenham, 118,7 M€) complètent ce top 10. On notera que sept joueurs de Ligue 1 sont présents dans le top 100, à savoir Marquinhos (89.2 M€), Neymar (82,7 M€), Houssem Aouar (69,2 M€), Victor Osimhen (64.3 M€), Moussa Dembélé (54,2 M€), Marco Verratti (50,8 M€), et Jonathan Ikoné (49,1 M€). Bien loin des 43 joueurs de Premier League !

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos