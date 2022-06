Sadio Mané dédouane les lions : "Toutes les grandes équipes ont des problèmes avec le bloc bas"

Je suis satisfait de mes 4 buts en 2 matchs et je sais que je peux faire mieux, on a vraiment déjoué face à cette équipe qui a refusé le jeu. Toutes les meilleurs équipes du monde comme Liverpool et le Real ont des problèmes avec les blocs bas, ce n'est pas spécifique qu'au Sénégal", a avoué Sadio Mané.