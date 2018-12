Sadio Mané félicité par Gary Neville

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 14:42 | | 0 commentaire(s)|

La légende de Man United, Gary Neville, a félicité Sadio Mané pour son sublime but, lors de la victoire (3-1) de Liverpool sur les Reds Devis dimanche. « Liverpool était bien meilleur dans les 25 premières minutes », a déclaré Neville sur la chaine Sky Sports.





« C’est une superbe passe de Fabinho et un enchaînement de Sadio Mané difficile à réaliser. Il ne peut y avoir aucune marge d’erreur avec la passe et c’était merveilleux. Sadio Mané a terminé merveilleusement bien terminé l’action », ajoute Neville.



Mané 7 buts en 15 matchs de premier League, mettant du coup fin à une série de 8 matchs toutes compétitions confondues sans scorer.

