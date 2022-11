Sadio Mané forfait pour la coupe du monde: Bambaly et Sédhiou "pleurent" l'absence de SM10 L'on supputait sur sa présence ou non au mondial depuis sa blessure devant le Werder Bremen. Finalement Sadio Mané "l'a fait", comme s'époumonait le journaliste français de Canal + lors de la finale de la CAN contre l'EGypte où il a marqué le dernier penalty.

Vendredi 18 Novembre 2022

La nouvelle du forfait de Sadio Mané a été vécue comme un choc à Bambaly et Sédhiou. C'est la tristesse totale à Bambaly, village natal de Sadio Mané, d'après notre source. Les populations du Pakao ne s'attendaient pas à une telle nouvelle à quelques jours de la coupe du monde.



Selon Mariama Souané, journaliste à la Rts de Sédhiou, "c'est une nouvelle qui a abattu tout le monde. Actuellement, on a du mal à annoncer la nouvelle à la mère de Sadio Mané. Nous avons tous été pris de court par cette mauvaise nouvelle." En ce sens, elle précise "au téléphone, Sadio Mané riait avec moi, certainement pour ne pas me rendre triste. Mais nous devons faire sans lui à la coupe du monde..."



Tous les débats à Sédhiou comme partout ailleurs, portent sur le forfait du nianthio. Mais il faut dire que sa région natale Sédhiou se trouve dans un désarroi total à l'idée de ne pas voir son fils participer à la coupe du monde 2022 au Qatar.

