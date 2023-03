Sadio Mané reçoit son Trophée de Meilleur footballeur sénégalais expatrié 2022 Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mars 2023 à 22:06 | | 0 commentaire(s)|

L’association nationale de la presse sportive au Sénégal (Anps) a remis le Trophée de Meilleur footballeur sénégalais expatrié « Ballon d’Or Jules François Bocandé » à Sadio Mané. Pour l’année 2022, le joueur du Bayern Munich, avec ses titres de champion d’Afrique, de meilleur joueur de la Can, et sa 2e place au classement du Ballon d’Or […] L’association nationale de la presse sportive au Sénégal (Anps) a remis le Trophée de Meilleur footballeur sénégalais expatrié « Ballon d’Or Jules François Bocandé » à Sadio Mané. Pour l’année 2022, le joueur du Bayern Munich, avec ses titres de champion d’Afrique, de meilleur joueur de la Can, et sa 2e place au classement du Ballon d’Or France Football, a remporté une nouvelle fois ce trophée de l’Anps. Le numéro 10 des Lions du Sénégal était absent lors du Gala organisé en fin d’année à Dakar.



