« Sadio Mané semble fatigué », Nicolas Dupuis, sélectionneur de Madagascar

Le français Nicolas Dupuis, sélectionneur de Madagascar, prochain adversaire des Lions du Sénégal dans les éliminatoires de la Can 2019, a suivi avec attention les deux matches du Sénégal et de Sadio Mané. Et il l’a trouvé émoussé.

« Au niveau statistique, il a marqué un but contre le Japon (2-2), avec de la réussite, et délivré une passe décisive contre la Pologne (2-1). Donc il est impliqué dans les résultats de son équipe. Mais, il semble fatigué, un peu manque d’énergie. Il a eu une saison très longue, entre les matches de première ligue, de ligue des champions et de la sélection. On le sent moins présent dans le jeu », a-t-il dit.



Et le sélectionneur de Madagascar ajoute : « Mané est un très grand joueur. Il fait à mon avis partie des vingt meilleurs du monde, ce qui n’est pas rien. Il a fait une très grande saison avec Liverpool. Mais il n’a pas montré son meilleur niveau dans ce mondial. On attend davantage, qu’il prenne plus d’initiatives, qu’il soit plus près du but adverse. Peut-être aussi a-t-il trop de pression ? Il y a une énorme attente autour de lui. Il porte le brassard. Cela fait peut-être beaucoup. C’est un joueur qui a du charisme. Mais je suis pas certains qu’il ait l’âme d’un leader ».











