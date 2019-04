Saër Kébé : « le mal est déjà fait, je vais enclencher une procédure pour me faire indemniser » Le jeune Saër Kébé libéré, hier, et acquitté du délit d’acte terroriste, a affirmé son intention d’enclencher une procédure pour se faire indemniser après 4 ans de détention provisoire.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2019 à 13:24 | | 0 commentaire(s)|

« Je suis content d’avoir été innocenté, mais le mal est déjà fait. Je devais passer mon master 1 actuellement. Je tourne la page, mais je vais essayer avec mes avocats d’enclencher une procédure pour me faire indemniser », a confié l’élève originaire de Mbour sur la RFM.

Saër Kébé a dit vouloir « reprendre ses études rapidement et passer le baccalauréat au mois d’octobre prochain, parce que je n’ai pas pu réviser en prison ».

Saër Kébé a été condamné à 3 mois avec sursis pour menace de terrorisme.



