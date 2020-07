Saër Mangane de Rewmi: « Talla Syllla n’en est pas à son coup d’essai en matière d’illégalité, c’est un récidiviste » Dans un entretien accordé au journal "Le Quotidien", le responsable de Rewmi à Thiès n’a pas mis de gants pour parler de la gestion de mairie de ladite localité. Pour Saër Mangane, la ville de Thiès est gérée de manière «populiste et théâtrale» par Talla Sylla. Il soutient que le maire de Thiès dont la gestion a été épinglée par l’Ige, est un «récidiviste ».

Selon lui, il faut d’emblée dire qu’il n’y a rien de politique dans sa démarche puisque, " Talla Sylla, dans le bureau du centre de vote de son quartier où il a grandi, n’a récolté que 23 voix alors qu’il était tête de liste nationale lors des dernières Législatives ".



A en croire, M.Mangane, il est bon de savoir « qu’il n’en est pas à son coup d’essai en matière d’illégalité, c’est un récidiviste dans la mesure où le premier acte majeur qu’il a pris en tant maire de la ville Thiès, fut illégal. Il avait autorisé unilatéralement l’installation d’un Mickey Land en face de la mairie, sans la délibération du Conseil municipal ».



Pis, ajoute-t-il, « pendant deux ans, il a voulu se faire voter son budget sans présenter le compte administratif qui permet à l’organe délibérant de vérifier d’éventuels détournements proprement dits ou d’objectifs. C’est ce qui avait expliqué le refus des conseillers de Rewmi de le joindre dans l’illégalité. Donc, l’Ige ne vient que consacrer ce que nous savions déjà ».



Par conséquent, poursuit le responsable de Rwmi, « celui qui se met en marge de la loi, comment pourrait-on l’appeler ? En ce qui concerne sa gestion, Thiès a le maire qui, en six ans de magistère, a fait zéro inauguration, alors que c’est le maire qu’on entend le plus dans les médias. Il doit choisir entre parler beaucoup ou travailler beaucoup ».





