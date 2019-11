Saër Niang, évoque la fin de son mandat à l’Armp : « Je ne suis pas un carriériste » Saer Niang, le Directeur de l’Armp s’est prononcé sur la fin de son mandat en marge de la cérémonie de présentation du rapport annuel de l’institution qu’il dirige.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Novembre 2019 à 08:20

« Je n’ai jamais été influencé par personne dans ma vie. Je fais mon travail par rapport aux textes qui nous régissent. Les textes ne constatent pas la fin de mes activités au terme des trois ans, car le directeur général à une position différente d’un administrateur », a-t-il dit.

« Je fais mon travail tous les jours jusqu’au jour où on va nommer un successeur. Je ne suis pas un carriériste, je l’ai dit et répété. Je ne cherche pas un emploi », a-t-il poursuivi.



