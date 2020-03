Safinatoul Amane de Touba: Un de ses membres, condamné à 2 mois ferme

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mars 2020 à 10:59 | | 1 commentaire(s)|

Faire appliquer aux autres les directives du khalife général des mourides à l’intérieur et aux environs de la ville sainte de Touba est une chose, mais les appliquer et les respecter en est une autre. Et ce n’est pas Aziz Tall, élément du dahira Safinatoul Amane, qui dira le contraire.



Marié et père de trois enfants, ce dernier passera les deux prochains mois à la prison de Diourbel pour avoir été reconnu coupable par le tribunal de la capitale du Baol dans une affaire d’agression. Sa victime : Serigne Dame Fall avec qui il a eu un chaud accrochage fin janvier, informe une source.



N’ayant pas pu solder ses comptes avec le jeune homme plutôt robuste, Aziz Tall, qui épiait les moindres faits et gestes du gosse, le surprend par derrière en pleine rue pour l’attaquer lâchement avec une arme blanche. Il le roua de coups sur plusieurs parties du corps, lui occasionnant ainsi plusieurs blessures dont une fracture de l’avant-bras.



Quand il a arrêté suite à une plainte du jeune homme, Aziz nie tout. Devant le tribunal, il est resté fidèle à son système de défense jurant sur tous les saints n’avoir jamais porté de coups au plaignant.



Mais un témoin s’est manifesté à la barre pour dire explicitement avoir vu Aziz agresser Serigne Dame avec une machette.



Après quoi, il a été reconnu coupable du chef et condamné à payer la somme de 200 mille francs Cfa à Serigne Dame. Ceci, nonobstant les deux mois de prison ferme qu’il va purger à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos