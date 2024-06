Sagne Mbambara / Tabaski 2024 : Le conflit israélo-palestinien, la liberté d’expression et le nouveau régime du Président Diomaye-Sonko, Cheikh Ibrahima Diallo se livre... Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Juin 2024 à 23:45 | | 0 commentaire(s)|

Comme un peu partout au Sénégal, la communauté musulmane de Sagne Mbambara (Kaolack) a célébré, ce dimanche, la fête de l’Aïd El Kébir. Le Khalife de Samba Diallo, Cheikh Ibrahima Diallo a porté son sermon sur le conflit israélo-palestinien, la liberté d’expression et une invite au nouveau régime du Président Diomaye et de son PM Sonko à la tolérance et à répondre par des actes concrets pour développer le pays.



Sur le conflit Israélo-palestinien, Cheikh Ibrahim Diallo dira : « Au moment où nous célébrons cette grande fête musulmane, nos parents palestiniens sont en train de subir les pires atrocités face aux bombardements des Israéliens. » Il a tenu à interpeller la CPI face ces persécutions qui bafouent, selon lui, les lois sur le respect des droits humains avant de dénoncer le manque de volonté coupable des puissances mondiales et de certaines organisations internationales pour régler ce conflit. S’agissant de la liberté d’expression de la presse, le Khalife de Sagne Mbambara est d’avis « qu'aucun pays ne s’est développé sans une bonne démocratie et la liberté d’expression.



Pour qu’un pays puisse se mettre sur la voie du développement, il faut que la liberté d’expression y soit respectée en plus d’une pensée pluraliste. » Il invite également le nouveau régime à la tolérance, à œuvrer dans le sens de répondre aux attentes des populations par les actes et la concrétisation de leur projet de développement.



www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Sagne-Mbambara-Tabaski-2...

Accueil Envoyer à un ami Partager