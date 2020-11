Sahara occidental: Echange de tirs, avertissement du roi du Maroc Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 16:17 | | 0 commentaire(s)|

Mohamed VI est intervenu publiquement pour mettre en garde les forces indépendantistes ayant mené des opérations armées contre le Maroc. Le souverain a appelé au respect du cessez-le-feu en place depuis trois décennies. Le roi du Maroc a mis en garde lundi contre toute menace à la sécurité de son pays après que l’ONU a confirmé des échanges de tirs entre troupes marocaines et indépendantistes du Front Polisario au Sahara occidental, en appelant à la « retenue ». Après trente ans de cessez-le-feu, le Front Polisario a décrété vendredi « l’état de guerre » en réaction à une opération de l’armée marocaine dans une zone tampon de l’extrême sud du Sahara occidental pour rétablir le trafic routier coupé par des indépendantistes sahraouis au niveau du poste frontière de Guerguerat. Dans un communiqué publié lundi soir, le ministère de la Défense sahraoui a affirmé que les forces du Polisario ont mené lundi des « attaques massives » contre le mur de défense marocain scindant sur 2 700 km le territoire désertique disputé, relate Ouest france. Le mouvement indépendantiste fait état de « tirs et de pilonnages » visant les secteurs d’Amlaga, Haouza, Al Farcia, dans le nord du territoire, et les secteurs de Baggari et Oum Dreyga, dans le centre. Ces affirmations n’ont pu être vérifiées de sources indépendantes. De son côté, le roi du Maroc a fait savoir lundi qu’il restait attaché au cessez-le-feu mais « demeure fermement déterminé à réagir, avec la plus grande sévérité, et dans le cadre de la légitime défense, contre toute menace à (la) sécurité » de son pays. Mohammed VI a lancé cet avertissement, qui inclut implicitement la zone contrôlée par Rabat, lors d’un entretien téléphonique lundi avec le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, selon un communiqué officiel.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-32471-sahara-occi...

