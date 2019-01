« Saï Saï » au cœur : Macky Sall répond au groupe Keur Gui ! Le clip du groupe Keur Gui « Saï Saï » semble beaucoup affecter le président Macky Sall. Ainsi, en marge de la 3e édition de la Conférence internationale sur l’émergence en Afrique (CIEA), le chef de l’Etat en a profité pour réagir. Ainsi sans parler nommément du clip, ni de Keur Gui, Macky Sall a fait comprendre que l’Afrique ne saurait atteindre l’émergence avec une jeunesse qui insulte ses dirigeants.

« Nous partons avec un retard et ce retard, il faut le rattraper. Il nous faut nous battre. Et c’est dans la compétitivité que nous allons sortir l’Afrique du sous-développement. Il faut former la jeunesse. Pas une jeunesse qui insulte tout le monde, une jeunesse qui insulte les Présidents. Nous n’allons pas nous développer avec ça », dit-il.

Le président Sall poursuit : « Ce retard, il faut le combler. Pas seulement par le secteur public. Mais il faut promouvoir le développement de l’investissement direct avec le transfert de technologie. Il faut les efforts de l’État, l’équité fiscale. Il faut que tout le monde paie l’impôt », rapporte pressafrik.



