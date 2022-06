Saint-Louis : 40 jeunes talibés formés aux techniques du sous-verre grâce à la biennale

Le centre de l'Association And Taxawu Talibés (ATT) a abrité une cérémonie de finissage du projet "Forgé par la Rue" initié par l'artiste-peintre Nathalie Monier, dans le cadre de la biennale off 2022. Et selon la Présidente de l'association, Maimouna Tounkara, cette formation a permis de réaliser des œuvres participatives solidaires et que leur mission continue au profit des enfants sans distinction. Elle n'a pas aussi manqué de remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de cette formation.

Adama Sall (Saint-Louis)