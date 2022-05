Saint-Louis / Affaire de l'activiste Gas El Salvador en prison: Des proches du maire se réjouissent et réclament justice Inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis ce mercredi, le plus célèbre activiste Saint-Louisien Ale Thiam connu sous le sobriquet de Gas El Salvador, est désormais pensionnaire de la Maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis, où il a passé sa première nuit.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Mai 2022 à 14:40 | | 1 commentaire(s)|

L’activiste Gas El Salvador est poursuivi par le premier magistrat de ville tricentenaire Mansour Faye, pour diffamation, injures et mis en danger de la famille du Maire. Cette affaire n'a pas manqué de susciter des commentaires dans la capitale du Nord.



Toutefois, selon une source proche de la famille, ces derniers se réjouissent de la tournure qu'a prise cette affaire, car disent-ils, ce monsieur en faisait trop avec ses différentes sorties, en s'acharnant sans fondement sur la famille des "Faye" qui s'est sentie offenser dans son honneur, non sans réclamer que justice soit rendue dans toute sa rigueur, pour laver l'affront.



En attendant qu'il soit fixé sur son sort le 10 mai prochain, les spéculations vont bon train dans la vieille ville.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook