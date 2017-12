Saint-Louis - Affrontements entre étudiants et gendarmes à l'UGB: Des blessés des deux côtés Les étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis se sont violemment heurtés, hier, aux forces de l’ordre qui ont violé les franchises universitaires. Il y a eu des blessés des deux côtés. Les étudiants réclamaient leurs bourses.

Hier, durant des heures, étudiants de l’UGB et gendarmes se sont affrontés, faisant des blessés des deux côtés. Lors de l’assemblée générale tenue par la coordination des étudiants de Saint-Louis pour informer leurs camarades de la situation du retard de paiement des bourses, il a été décidé ‘’d’aller au front’’.



Depuis quelques temps, la coordination a alerté les autorités du non-respect des directives du chef de l’Etat de payer à temps les bourses. « Depuis des jours, des défaillances sont notées dans la mise en œuvre de cette instruction de la plus haute autorité. Le ministère des Finances ne parvient pas à solder nos avoirs qui nous servent à acheter nos tickets pour le manger », a fait remarquer un membre de la coordination.



La foule, haranguée, ne s’est donc pas fait prier pour descendre sur le terrain. Rapidement, la circulation a été bloquée par les étudiants. Un camion a été réquisitionné par les étudiants. Qui ont emporté les clés. Le chauffeur, dépassé par les évènements, ne savait plus quoi faire. Bloquant toutes les issues menant à l’université, les étudiants sont sortis en masse pour faire face aux forces de l’ordre.



Les gendarmes, mis au parfum que des pneus ont été brulés sur la route nationale, ont agi. Les éléments de l’escadron de la gendarmerie ont chargé et titré des grenades lacrymogènes sur les pensionnaires de Sanar. Ce fut l’ « intifada ». Mais les hommes en bleu sont parvenus à entrer dans le campus. Les étudiants se sont retranchés dans leur village.



Toutefois, certain parmi eux ont été blessés et évacués au centre médical du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis. L’un a été atteint au nez. Il a été acheminé au centre hospitalier régional de Saint-Louis à bord d’une ambulance, accompagné d’une infirmière. A l’heure du déjeuner, des étudiants, en tenue de combat, sont allés interrompre le repas de ceux qui étaient déjà attablés, exigeant d’eux d’aller faire face aux gendarmes. Des plats de riz ont, ainsi, été jetés par terre, de tables et des chaises du restaurant renversées.



Les gendarmes sont alors revenus à la charge avec des lacrymogènes ; cependant, les autorités académiques leur ont intimé l’ordre de respecter les franchises universitaires. Ils se sont exécutés en sortant du campus.



Finalement, le combat s’est poursuivi devant la grande porte de l’UGB.











