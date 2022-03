Saint-Louis: Amadou Mansour Faye finance les jeunes et les femmes à hauteur de 150 millions. Le maire de Saint-Louis, Amadou Mansour Faye à travers le Gie Diapalé Ndaw Yi et la mutuelle MECAFER a octroyé un financement de 150 millions F CFA aux Gie et groupements professionnels de femmes et jeunes de Saint-Louis pour les accompagner dans leurs activités génératrices de revenus

La cérémonie de remise symbolique des chèques a eu lieu à la place mythique d'Abdoulaye Wade, en présence du maire Mansour Faye, de ses collaborateurs et des différents groupements , mouvements et associations de femmes de Saint-Louis.

Codou Thiam coordonnatrice du Gie Diapalé Ndaw Yi a remercié le maire Mansour Faye qui a bien voulu octroyer ces financements aux femmes et aux jeunes de Saint-Louis, avant de soutenir que ce financement entre dans le cadre de la quatrième phase des activités du Gie qu'elle dirige.

Elle a exhorté les bénéficiaires à respecter les délais et taux de remboursement fixés pour permettre à d'autres de bénéficier de la deuxième phase.



Le maire Mansour Faye a fait savoir que l'objectif visé à travers ses financements est de rendre toutes les femmes de Saint-Louis autonomes. A l'en croire 3000 femmes seront touchées, avec les 150 millions F CFA financés grâce au Président de la République Macky Sall, par l'intermédiaire de la DER , le FONGIP , et la PROMISE.

Avec un taux d'intérêt de remboursement de 6% , les bénéficiaires ayant respectées les échéances seront refinancées avec un taux de 4%. Une façon selon Mansour Faye d'encourager les femmes à payer leurs dettes.

Un second financement de 500 millions F CFA est prévu, mais tout dépendra du comportement des femmes dans le remboursement.



Adama Sall (Saint-Louis)

















