Saint-Louis-Attentes des populations du nouveau gouvernement : «Des Ministres efficaces capables de régler très rapidement tous nos problèmes» Ils sont nombreux à SaintLouis à avoir un grand espoir en ce nouveau gouvernement qui vient d’être installé. «Nous attendons du nouveau gouvernement qu’il y ait des ministres qui s’unissent, aillent à l’essentiel et travaillent pour le peuple sénégalais. Aujourd’hui, avec les changements climatiques et la tension dans le monde avec la guerre en Ukraine, les temps sont devenus durs pour les populations qui ne savent plus à quel saint se vouer», a laissé entendre cet homme, la cinquantaine révolue.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Septembre 2022 à 11:17 | | 0 commentaire(s)|

Selon lui, le nouveau gouvernement ne devrait plus s’attarder sur des futilités, mais doit plutôt s’occuper à chercher à réduire au plus vite les coûts chers des denrées alimentaire.



«Nous attendons de ce nouveau gouvernement qu’il agisse efficacement dans les secteurs tels que l’agriculture, la pêche, l’élevage, et gère en toute transparence le pétrole et le gaz», a martelé Pape Demba Sarr, un habitant du faubourg de Sor



Alpha Diop, un jeune habitant du quartier de Pikine a invité les nouveaux ministres à privilégier les préoccupations du peuple et non leurs propres intérêts.



«Nous attendons de ce nouveau gouvernement qu’il crée des emplois pour les jeunes qui en ont énormément besoin en ce moment. Qu’il exploite aussi le gaz et le pétrole pour mieux aider les populations sénégalaises car elles sont toutes fatiguées», at-il soutenu.



Interrogé lui aussi sur la question, le maire de la commune de Ronkh, en l’occurrence Cheikh Tidiane Ndiaye, a salué la composition de ce nouveau gouvernement.

«Nous avons effectivement besoin d’un gouvernement fiable et efficace capable de travailler à compléter ce qui reste des réalisations du Plan Sénégal Émergent (PSE). Également, vu que nous sommes une commune rurale, nous attendons du nouveau gouvernement et surtout du nouveau Ministre de l’Agriculture, en qui nous avons espoir, qu’il soit à l’écoute des paysans et producteurs pour apporter des solutions à leurs problèmes. Il s’agira de rendre disponibles et accessibles l’engrais, les semences», a-t-il souhaité.



Les attentes des populations sont également orientées vers le secteur de l’éducation où le nouveau ministre est attendu par rapport à la résolution des problèmes de l’éducation sénégalaise. À cela s’ajoutent aussi les attentes sur plan des infrastructures où le ministre doit œuvrer à trouver les voies et moyens de réduire les accidents de la circulation



Cependant, le ministre de l’Intérieur doit incarnerle consensus afin de ne pas être considéré par l’opposition comme un pion du président Macky Sall. Les populations disent également attendre beaucoup des autres ministres notamment ceux en charge du Commerce et de la Pêche.

Sud Quotidien



