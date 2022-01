Saint-Louis – Autonomisation-genre : Cinq cents femmes outillées sur la transformation des produits locaux Pour leur autonomisation, le Réseau des femmes pour l'entrepreneuriat et le développement local (Refed) a formé cinq cents femmes de Saint-Louis sur des techniques de transformation des produits locaux. Une formation qui a été sanctionnée par une cérémonie de remise d'attestations suivie d'une exposition du travail des femmes, à la place Me Abdoulaye Wade de Sor

Pour la coordonnatrice régionale du Refed, les femmes ne doivent plus accepter d'être l'escalier ou l'ascenseur des hommes politiques. « Les femmes doivent dépasser cette situation et trouver les moyens pour être autonomes et se prendre en charge. Un défi qui ne peut être réussi que par une bonne formation professionnelle. C'est pourquoi plus de 500 femmes de toute la commune sont formées sur les transformations des produits locaux. D'ailleurs, le travail exposé parles femmes dans les différents stands, montre qu'il y a de la qualité. Donc, après la formation, elles n'ont besoin que d'être accompagnées financièrement dans leurs activités pour être autonomes », a déclaré Ndèye Sine Touré.



Pour Mme Faye, la question du financement sera portée par le Réseau des femmes pour l'entrepreneuriat et le développement local auprès de partenaires dont le 3FTP et la commune de Saint-Louis.



« Former la femme pour la rendre autonome, c'est très bien. Mais pour y arriver, il faut l'accompagner dans les différentes étapes. Raison pour laquelle toutes les femmes formées seront suivies et encadrées dans leurs activités », a soutenu la coordonnatrice régionale du Refed.



À ce niveau, a-t-elle ajouté, une autre formation de femmes-relais dans les 33 quartiers de Saint-Louis est prévue dans quelques semaines, pour la démultiplication des connaissances.



Présidant la cérémonie de remise des attestations de fin de formation, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a salué cette belle initiative du Réseau des femmes pour l'entrepreneuriat et le développement local (Refed). Il dit être prêt à accompagner la formation professionnelle des femmes saint-louisiennes pour leur autonomisation.

« Ce qui est exposé dans les stands et réalisé par les femmes est satisfaisant. Donc, si on les appuie par des financements pour une continuité de leurs activités génératrices de revenus, elles pourront participer activement au développement local de la ville », a déclaré Mansour Faye.

