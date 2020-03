Saint Louis Basket Club : Baba Tandian élu président du Club pour un mandat olympique

Baba Tandian, ancien Président de la Fédération Sénégalaise de Basketball a été élu Président de Saint-Louis Basket Club pour un mandat olympique. La décision a été prise par le Comité Directeur et le Bureau, à l’occasion de l’Assemblée générale du Saint-Louis Basket Club (SLBC).



« Je voudrais, au nom du Conseil Municipal et de toute la population de la Commune de Saint-Louis, adresser mes vives félicitations au SLBC pour le consensus fort qui a prévalu lors du vote et, à Monsieur Baba Tandian pour le choix porté sur sa personne pour présider ce mythique club de notre ville », a expliqué le Maire de la ville de Saint Louis, Mansour Faye.



Ainsi, l’édile de la ville mythique a également tenu, à remercier de manière vive tous les Présidents qui se sont succédés à la tête du Saint-Louis Basket Club et principalement le Président sortant, Alioune Badara DIOP. Ce dernier, reconnaît-il, a porté très haut le flambeau pendant ces dix (10) dernières années.



Le Maire assure au Président Baba Tandian et, à son équipe, son soutien total et celui du Conseil Municipal pour consolider les acquis afin de conquérir l’Afrique.



A cet effet, il invite toute la population de la ville, et notamment, les personnes ressources, à s’impliquer davantage dans l’atteinte des objectifs du club pour le meilleur devenir du mouvement sportif local.



