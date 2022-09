Saint-Louis / CRD sur le prix du ciment: La tonne à 79.000 FCfa, 80.000 FCfa à Dagana et 82.000 FCfa à Podor Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Septembre 2022 à 07:37 | | 0 commentaire(s)| L'adjoint au Gouverneur chargé du développement, Modou Mamoune Diop, a présidé la réunion du Conseil régional de la Consommation, pour déterminer les différentiels de transport applicables aux prix du ciment dans la région nord.

Tous les services concernés ont répondu présents à l'appel du chef de l'exécutif régional et du directeur régional du Commerce de Saint-Louis, Pierre Moundaw Madione, pour échanger sur les nouveaux tarifs du ciment au niveau de l'usine, mais aussi sur le coût du transport fixé à 9000 FCfa, pour Saint-Louis, 10 000 FCfa pour Dagana et 12 000 FCfa pour Podor, en plus d'une marge bénéficiaire de 3000 FCfa qui a été ajoutée et fixée par arrêté ministériel.



Adama Sall (Saint-Louis)



