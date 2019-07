Saint-Louis : Contre AFTU, les chauffeurs menacent d’aller en grève Les travailleurs du transport, précisément ceux employés par Aftu menacent de perturber la mobilité des personnes et des biens sur l’ensemble de la ville de Saint-Louis. Ils considèrent que les transporteurs de cette entité, font du dilatoire, en refusant de leur faire signer des contrats, en bonne et due forme.



Hier, fustigent-ils, ils ont licencié de manière fortuite et sans justification un camarade, chauffeur de Bus. « Nous appelons le Ministre du transport terrestre, Oumar Youm pour intervenir dans les travers de ces patrons qui ne respectent rien. Les chauffeurs doivent avoir des contrats. Nous réclamons des contrats Seulement, nous allons déposer un préavis de grève », a déploré leur porte-parole, Amadou Samb.







Leral

