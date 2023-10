Saint-Louis/ Formation professionnelle et technique: L’audit de qualité et le cadre de pilotage des établissements privés exposés Rédigé par leral.net le Samedi 14 Octobre 2023 à 18:15 | | 0 commentaire(s)| La capitale du Nord a fait l’état des lieux issu de l’audit de qualité et de mise en place du cadre de pilotage des établissements privés de formation professionnelle et technique. Un atelier organisé par le ministère de la formation professionnelle et technique qui a permis au chef de division formation professionnelle privée du ministère et son équipe, de visiter 368 sur les 450 établissements ciblés. Et d'après l'inspecteur de la formation professionnelle et technique de l'IA de Saint-Louis, Mamadou Guène, après ces audits, de nettes améliorations ont été notées dans certaines écoles privées de formation professionnelle.



