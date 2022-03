Saint-Louis / Guet Ndar: La rareté du poisson inquiète les pêcheurs qui interpellent l'Etat

Le poisson se fait rare dans le fleuve Sénégal de nos jours et particulièrement, dans la ville tricentenaire. Et selon des pêcheurs interrogés, il y a des années en arrière, c’était facile pour un pêcheur de trouver du poisson dans le fleuve Sénégal. Mais aujourd’hui, avec l’évolution climatique et l’agression dont le fleuve fait l’objet, le poisson se fait rare au large de nos côtes. Et pour pallier ces déconvenues, les pêcheurs de Guet-Ndar interpellent les autorités gouvernementales, de les aider à disposer de chambres froides afin de mieux conserver leurs poissons.

Adama Sall (Saint-Louis)