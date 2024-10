Saint-Louis : Inauguration des nouveaux locaux de la Trésorerie Paierie Régionale (TPR) pour une amélioration de la qualité des services financiers Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a procédé à l’inauguration de la Trésorerie Paierie de Saint-Louis. Un édifice de dernière génération destiné à améliorer la qualité des services publics financiers dans la région nord du Sénégal. Cette cérémonie, marquée par la présence de nombreux responsables régionaux, administratifs, et d'autorités coutumières, souligne l’importance de cette infrastructure dans la politique de modernisation de l’administration publique sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2024 à 17:05

Dans son message adressé à l'assistance, le ministre des Finances et du Budget a souligné la dimension stratégique de cette infrastructure moderne pour son ministère mais aussi et surtout pour l’ensemble des services de la région. "L’inauguration de ce joyau constitue un prétexte et une belle occasion de communier avec l'ensemble des services du ministère des Finances et du Budget, mais aussi avec l'ensemble des autres services de l'État et des collectivités territoriales de la région de Saint-Louis", a-t-il affirmé.



Le ministre des Finances et du Budget Cheikh Diba a ainsi mis l’accent sur le rôle essentiel que cette nouvelle infrastructure peut jouer dans l'amélioration de la qualité du service public, tant pour les usagers que pour les collaborateurs de l’administration.



"La construction de cet édifice s’inscrit dans une dynamique de proximité accrue des services publics avec les citoyens, un objectif central de la modernisation du gouvernement du Sénégal", a-t-il ajouté.



Cheikh Diba a aussi tenu à féliciter le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Cheikh Tidiane Diop, ainsi que son personnel, pour ses efforts consentis dans l’atteinte des objectifs de cette modernisation. Il a également exprimé sa satisfaction quant aux performances des services administratifs de la région, notamment en matière de suivi et d'exécution des opérations financières de l'État et des collectivités territoriales. Le nouveau bâtiment répond à un impératif stratégique visant à offrir une qualité de service uniforme sur l’ensemble du territoire national. Cheikh Diba a aussi rappelé la volonté des autorités sénégalaises de promouvoir une déconcentration plus accrue des services publics, permettant ainsi aux territoires d’être mieux intégrés et plus viables.



Selon lui, cet édifice témoigne de l’appropriation par les services de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor définies par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye, notamment en matière d’amélioration de l’efficacité des services publics et de réduction des barrières administratives. Avant d'encourager l’ensemble des acteurs impliqués à maintenir le cap et à poursuivre leurs efforts pour concrétiser ensemble les réformes inscrites dans le Référentiel Sénégal 2050 lancé récemment par les autorités gouvernementales



Adama Sall (Saint-Louis)





