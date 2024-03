Saint-Louis : Khalifa Ababacar Sall s’engage à régler les problèmes des pêcheurs

Le candidat de la coalition ”Khalifa Président” à l’élection présidentielle du 24 mars a assuré de son engagement à apporter des solutions aux problèmes rencontrés par les pêcheurs de la Langue de Barbarie à Saint-Louis, notamment ceux de Guet Ndar, en cas d’accession à la magistrature suprême.



”Il y a trois problèmes ici : l’érosion côtière, la brèche ainsi que l’exploitation du pétrole et du gaz”, a lancé Khalifa Ababacar Sall lors d’un entretien avec des journalistes en marge d’une caravane dans la vieille ville.



”On est capable d’apporter des solutions face à ces problèmes de concert avec les acteurs concernés’, a-t-il promis, faisant état de difficultés liées à l’installation d’une plateforme gazière au large de Saint-Louis. Il a relevé à cet effet un manque à gagner pour les pêcheurs de l’ancienne capitale du Sénégal et a annoncé sa volonté de renégocier les licences de pêche.



Il estime que ”tout le problème” que rencontre Saint-Louis aujourd’hui est circonscrit dans cette zone de pêche. “Saint-Louis fut une belle ville, ancienne capitale du Sénégal. Le problème de Saint-Louis aujourd’hui se résume entre Guet Ndar et la Langue de Barbarie”, a-t-il fait savoir.



