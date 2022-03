Saint-Louis : L’économie locale paralysée par les embouteillages dus aux travaux de réhabilitation du pont Faidherbe

Les temps sont durs, les courses sont très réduites à cause des embouteillages qui affectent notre travail. Il nous est vraiment difficile de réunir le versement journalier fixé par les propriétaires des véhicules. Le constat est là, on dirait que toutes les voitures de la ville se donnent rendez-vous ici et à la même heure. C’est une véritable catastrophe. Pour faire le tour de la Gouvernance et remonter le pont, on peut perdre des heures sur une petite distance. Souvent à la fin de la journée, les chauffeurs ne parviennent même pas à rembourser le carburant emprunté à la station, à plus forte raison de s’acquitter de leur versement quotidien auprès du transporteur

Le pont Faidherbe, ne peut plus contenir à lui seul, les nombreuses traversées en temps réel. Pour le plus petit entretien de l’infrastructure, on constate partout des bouchons. Une situation qui influe négativement dans la marche de l’économie locale. Pis encore, l’hôpital régional qui se trouve au Sud de l’Île, les embouteillages ne facilitent pas du tout les évacuations de malades. Ce qui constitue un réel danger pour ces derniers. Également, la population a augmenté de manière considérable et le parc automobile avec.



Récemment, le Ministre des Transports Terrestres, Mansour Faye a annoncé la construction prochaine d’un second pont derrière le Lycée Charles De Gaulle, pour rallier la pointe Sud. Ce projet ne doit pas trainer parce que la ville en a grandement besoin

L’entreprise qui a gagné le marché de réhabilitation de ce pont, devrait avoir un grand nombre d’ouvriers qualifiés et un matériel technique sophistiqué pour la réhabilitation de cette chaussée. Mais malheureusement, on ne voit que moins de dix ouvriers s’activer sur le site avec des marteaux et des burins. Un matériel qui est très archaïque pour aller vite