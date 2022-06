Saint-Louis : L'international Ismaila Sarr, en vacances, communie avec les sportifs

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Juin 2022 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

A l’instar des autres footballeurs internationaux et champions d’Afrique avec l'équipe du Sénégal, l’idole de la ville tricentenaire, Ismaïla Sarr, profitant de ses vacances, s’est encore illustré dans sa région natale. En effet, le digne fils de la vieille cité a profité de ses moments de repos pour organiser des matchs de gala au stade Mawade Wade. Des moments de rencontres des sportifs Saint-Louisiens, histoire de rendre hommage à cette légende du football sénégalais non moins champion d’Afrique. Occasion saisie par ce dernier en compagnie de son épouse et de son père Abdoulaye Sarr "Naar Gad" pour accompagner les équipes du championnat national populaire (navétane) de la zone 10 de l'Odcav de Saint-Louis en terme d’équipements sportifs (jeux de maillots et ballons de compétition).

Adama Sall (Saint-Louis)