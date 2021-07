Saint-Louis : La plateforme citoyenne et d'action investit la rue pour dire non à la délocalisation du stade Me Babacar Sèye. Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juillet 2021 à 00:39 | | 0 commentaire(s)|

À Saint-Louis, la plateforme citoyenne et d'action multiplie ses stratégies de lutte pour faire reculer l'édile de la ville de Saint-Louis, Mansou Faye, dans sa décision de délocaliser le stade Maître Babacar Sèye dans un autre site à la sortie de la ville, vers Ngallèle.



En effet, cette plateforme composée de mouvements sportifs, d'activistes, de membres de la société civile et de certains partis politiques, a initié ce vendredi une marche de protestation pour dire "Non à la délocalisation du stade Me Babacar Sèye". Plusieurs personnes ont pris part à cette mobilisation citoyenne dont le départ a été pris devant le stade Me Babacar Sèye pour arriver à la place Abdoulaye Wade, en passant par l'avenue Moustapha Malick Gaye, l'avenue Rawane NGom puis la route nationale 1. Unis comme un seul homme, les protestataires ont scandé des slogans du type : "Ne touche pas à mon stade", "Saint-Louis dit Non"...



Pour Me Abatalib Guèye, le coordinateur de cette plateforme, il ne sera pas question de laisser le maire Mansour Faye persister dans sa décision de délocaliser le stade Me Babacar Sèye qui est un patrimoine culturel et sportif. À cet effet, rappellent les initiateurs de la marche de protestation, les initiatives seront multipliées pour tout simplement amener le maire Mansour Faye à surseoir ce projet de délocalisation du stade Me Babacar Sèye...







Source : Source : https://www.dakaractu.com/Saint-Louis-La-plateform...

